Jonathan Roussel passera encore huit ans en détention

Coupable de nombreux crimes à caractère sexuel, Jonathan Roussel passera encore huit ans, trois mois et 13 jours en prison.

Le juge Thomas Jacques a présenté son verdict ce matin au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Il a déterminé que la peine totale juste et appropriée était de 12 ans et demi de pénitencier. Considérant sa détention provisoire depuis le 21 juillet 2021 et les jours à crédit majorés, il lui reste un peu plus de huit années.

Jonathan Roussel a également l‘interdiction de communiquer avec les victimes de gestes sexuels et les membres de leur famille immédiate pour toute la durée de sa peine. Il sera inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité, devra fournir les échantillons nécessaires pour des analyses génétiques dans un délai de 90 jours et ne pourra posséder aucune arme, quelle qu’elle soit, et ce, à perpétuité.

Pendant 15 ans, il lui sera interdit de se trouver dans un parc public ou une piscine publique s’il peut y avoir la présence de personnes âgées de moins de 16 ans. Il ne devra pas non plus se trouver dans un périmètre de moins de deux kilomètres autour des résidences des victimes identifiées ou de leur lieu d’études et de travail. Il lui est interdit d’avoir un emploi ou de faire du bénévolat qui le placerait en position d’autorité face à des jeunes de moins de 16 ans, d’avoir un contact avec ces personnes et d’avoir accès à internet à des fins récréatives pour accéder entre autres aux réseaux sociaux.

Ses quatre téléphones cellulaires, son ordinateur portable et l’un de ses tee-shirts qui ont été saisis lors de son arrestation seront confisqués définitivement.

Étant donné sa situation financière précaire, il a été dispensé de payer des suramendes.

Rappel des faits

Le Beaucevillois de 23 ans a fait pas moins de 32 victimes âgées de 11 à 18 ans entre janvier 2018 et juillet 2021. Six d’entre elles ont subi des gestes sexuels, dont certains actes complets et parfois à plusieurs reprises.

Les faits se sont produits à Beauceville, Saint-Georges, Saint-Honoré-de-Shenley et Sherbrooke.

Qui plus est, 23 victimes n’ont pas été identifiées. C’est lors de la saisie du téléphone de l’accusé que les autorités ont découvert des conversations qui ont mené à des accusations de leurre. Bien que l’enquête n'ait pas permis de les identifier, les messages permettaient de savoir que toutes étaient mineures.

Il faisait face à de nombreux chefs d’accusation soit: agression sexuelle sur mineure, leurre, contact et incitation à des contacts sexuels, transmission de matériels sexuellement explicite à des personnes de moins de 18 ans, possession et production de pornographie juvénile, harcèlement, obtention de services sexuels moyennant une rétribution, bris d’ordonnance de mise en liberté.

Précisions du juge

Lors des procédures de ce matin, le juge Thomas Jacques a commencé par rappeler les faits en cause dans ce dossier. On comprend à travers ces différentes histoires que Jonathan Roussel procédait souvent de la même façon. Les rencontres avec les victimes commençaient sur les réseaux sociaux, puis il y avait des échanges de propos et de photos à caractère sexuel, jusqu’au moment où l’accusé en voulait plus et que les jeunes filles n'étaient pas d’accord.

Le magistrat a rappelé les conséquences que les crimes ont eu sur les victimes. Pour se faire, il s’est appuyé sur les témoignages de plusieurs jeunes filles lors de la représentation sur la peine qui a eu lieu le 11 janvier dernier. Elles ont mentionné des problèmes d'anxiété, d’une importante difficulté à faire confiance aux autres, surtout aux hommes, de troubles du sommeil et de l’appétit. Certaines souffrent de choc post-traumatique conduisant notamment à des crises de panique et à des flashbacks. L’une d’elles a même eu de l’herpès buccal et vaginal transmis par l’agresseur, tandis que deux autres ont mentionné avoir eu des idées noires pendant plusieurs années et être toujours suivies par une psychologue. Considérant leurs propos, Jonathan Roussel a détruit leur vie et elles n'oublieront jamais ce qu’elles ont vécu.

D’ailleurs, Me Thomas Jacques a souligné le courage des victimes pour leur participation active au processus judiciaire. « Je suis conscient que la peine et la fin du processus judiciaire ne mettront pas fin à vos souffrances et aux préjudices subis, mais j'espère que ça vous permettra de favoriser votre guérison et d'entrevoir l'avenir avec espoir et optimisme. »

Pour finir, notons que les rapports remis à la cour mentionnent un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. On y apprend également que Jonathan a grandi dans un environnement familial bienveillant et encadrant, qu’il est une personne introvertie avec peu d’estime de soi. Il utilise la sexualité pour éviter ses émotions. Bien qu’il est fait un plaidoyer de culpabilité et ait exprimé des regrets, le risque de récidive est « bien au-dessus de la moyenne », a précisé le juge qui a donc recommandé à l’accusé de suivre une thérapie spécialisée en matière de délinquance sexuelle. « Vous avez manifesté votre intention de vous investir (...) je vous invite à vous investir à faire tous les efforts requis! »