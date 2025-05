La Division des enquêtes sur les crimes majeurs a annoncé l’arrestation de Hubert Duquette et de Marc-Antoine Fecteau, relativement à une série de vols qualifiés et autres infractions perpétrées au mois de décembre 2024.

Les deux hommes ont comparu lundi, au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, en lien avec un complot, quatre vols qualifiés, l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction et le port d’un déguisement dans un dessein criminel. Hubert Duquette, 38 ans, un résident de Notre-Dame-des-Pins, fait aussi face à des accusations liées aux stupéfiants alors que le Georgien Marc-Antoine Fecteau, 31 ans, aurait séquestré et commis une agression armée avec Michael Fortin, 38 ans, qui faisait aussi partie du complot.

Rappelons que les vols qualifiés ont été perpétrés dans des établissements licenciés de Sainte-Claire, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Scott et Vallée-Jonction.

Aussi, Duquette et Fecteau ont été arrêtés à la suite d’un autre vol qualifié, survenu le 7 janvier, dans un dépanneur de Vallée-Jonction et ils étaient détenus depuis. Michael Fortin a pour sa part été arrêté à proximité de son domicile en février, en lien avec des infractions relatives aux armes à feu et au trafic de substances.

Cette enquête a été menée par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs en collaboration avec les policiers des MRC de Bellechasse, Nouvelle-Beauce, Beauce-Centre et Beauce-Sartigan.