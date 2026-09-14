Festivités Western de Saint-Victor : l'ex-directeur général accusé de fraude

L'ex-directeur général des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) est accusé de fraude et de production de faux à la suite d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Bryan Gingras, 28 ans de Thetford Mines, aurait utilisé la carte de crédit de son employeur à des fins personnelles, commettant ainsi une fraude, en plus d'avoir produit une fausse facture à l'intention de FWSV. Il aurait commis ces gestes entre le 23 septembre 2023 et le 2 avril 2025.

Le Thetfordois devra comparaître le 2 octobre prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Rappelons que le conseil d'administration du festival l'avait remercié de ses services en mai 2025. Aucune raison n’avait été explicitement évoquée à l'époque, autre que de dire que la décision visait à assurer « la stabilité et la qualité » de l’organisation.