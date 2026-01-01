Pas de libération conditionnelle avant 16 ans pour Keven Deblois

Condamné à la prison à vie, en mai dernier, pour le meurtre de sa conjointe, Keven Deblois ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant un minimum de 16 ans.

C'est l’entente qui est intervenue entre les parties, mardi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, et entérinée par le juge Carl Thibault de la Cour supérieure.

L'accord prévoit aussi que l'homme de 28 ans renonce à porter le dossier en appel ou à déposer toute autre requête.

En outre, des peines concurrentes de cinq ans de détention ont aussi été imposées au résident de Sainte-Marie en lien avec ses verdicts de culpabilité sur les chefs d’outrage à un cadavre et d’incendie criminel d’un véhicule qui ne lui appartenait pas.

Rappelons que le corps calciné de Karine Bélanger, 36 ans, avait été retrouvé le 25 septembre 2022 dans une camionnette incendiée dans le rang Saint-Pierre à Saint-Bernard en Beauce.