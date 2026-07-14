Crimes de nature sexuelle
Vingt mois d'emprisonnement dans la collectivité pour Keven Mathieu
L'ex-enseignant en éducation physique à l’École Jésus-Marie de Beauceville, Keven Mathieu, a été condamné lundi, au palais de justice de Sant-Joseph-de-Beauce, à purger une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis.
L’homme de 35 ans avait été arrêté et accusé, en juin 2025, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance, d’agression sexuelle et de leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans.
Outre sa sa peine dans la collectivité, la juge Réna Émond lui a également imposé, lundi, une probation de trois ans et son inscription à vie au Registre national des délinquants sexuels.
Il lui sera également interdit de posséder des armes et de se trouver dans un parc public ainsi que d’occuper un emploi qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans pour une période de dix ans.
Lorsque l'arrestation était survenue et les accusations avaient été déposées contre le résident d’East Broughton, l'établissement scolaire avait immédiatement retiré l’enseignant de ses fonctions.
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