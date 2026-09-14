Accusation contre Bryan Gingras
Fraude aux Festivités Western de Saint-Victor: le conseil d'administration se dit «victime»
Le conseil d'administration des Festivités Western de Saint-Victor estime être «la victime» dans le dossier de fraude impliquant son ancien directeur général, Bryan Gingras.
C'est du moins ce qu'indique un communiqué de presse de l'organisation, émis cet après-midi via les réseaux sociaux.
Rappelons que vendredi, le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a déposé des accusations de fraude et de production de faux à la suite d'une enquête menée au sujet du résident de Thetford Mines. L'homme de 28 ans aurait utilisé la carte de crédit de son employeur à des fins personnelles, en plus d'avoir produit une fausse facture, des gestes qu'il aurait commis entre le 23 septembre 2023 et le 2 avril 2025. Il avait été remercié de ses services en mai 2025.
Gingras devra comparaître le 2 octobre prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.
Le conseil d'administration, présidé par Mélissa Rodrigue, signale qu'il collabore pleinement avec les autorités compétentes depuis le début de l'enquête. «Dès la découverte d'irrégularités, le conseil d'administration a agi rapidement afin de protéger les intérêts du festival et de la communauté, notamment en réalisant des vérifications internes, en transmettant l'information pertinente aux autorités et en mettant en place un comité d'audit indépendant», peut-on lire dans le communiqué de presse.
L'organisation indique d'ailleurs que, depuis ces événements, plusieurs mesures de gouvernance et de transparence ont été renforcées afin d'assurer une saine gestion et de prévenir toute situation similaire à l'avenir.
«Les Festivités Western de Saint-Victor demeurent plus fortes et plus résilientes que jamais, fidèles à leur mission: faire rayonner la culture western, la fierté locale et la solidarité
communautaire», conclut le communiqué de presse.
À lire également
Festivités Western de Saint-Victor : l'ex-directeur général accusé de fraude
Le directeur général des Festivités Western de Saint-Victor remercié
RECOMMANDÉS POUR VOUS
«Ces erreurs ne définissent pas l’homme que je suis aujourd’hui», dit Bryan Gingras
Accusé d'avoir commis des actes de fraude envers son ex-employeur, l'ancien directeur général des Festivités Western de Saint-Victor, Bryan Gingras, a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux. « Avec le recul, je me sens profondément mal pour certains gestes que j’ai posés. J’y pense tous les jours. Mais, ces erreurs ne définissent ...LIRE LA SUITE
Festivités Western de Saint-Victor : l'ex-directeur général accusé de fraude
L'ex-directeur général des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) est accusé de fraude et de production de faux à la suite d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC). Bryan Gingras, 28 ans de Thetford Mines, aurait utilisé la carte de crédit de son employeur à des fins personnelles, commettant ainsi une fraude, ...LIRE LA SUITE
Le Code civil forge le système judiciaire québécois depuis 160 ans
Le Québec est une société distincte à bien des égards, même en matière de justice. Il compte sur un Code civil, issu du droit français, qui marque sa spécificité juridique depuis 160 ans face au reste du Canada. Le 1er août 1866, le « Code civil du Bas-Canada » a fait son entrée. Ce document est venu en quelque sorte mettre de l'ordre ...LIRE LA SUITE