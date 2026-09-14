Fraude aux Festivités Western de Saint-Victor: le conseil d'administration se dit «victime»

Le conseil d'administration des Festivités Western de Saint-Victor estime être «la victime» dans le dossier de fraude impliquant son ancien directeur général, Bryan Gingras.

C'est du moins ce qu'indique un communiqué de presse de l'organisation, émis cet après-midi via les réseaux sociaux.

Rappelons que vendredi, le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a déposé des accusations de fraude et de production de faux à la suite d'une enquête menée au sujet du résident de Thetford Mines. L'homme de 28 ans aurait utilisé la carte de crédit de son employeur à des fins personnelles, en plus d'avoir produit une fausse facture, des gestes qu'il aurait commis entre le 23 septembre 2023 et le 2 avril 2025. Il avait été remercié de ses services en mai 2025.

Gingras devra comparaître le 2 octobre prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Le conseil d'administration, présidé par Mélissa Rodrigue, signale qu'il collabore pleinement avec les autorités compétentes depuis le début de l'enquête. «Dès la découverte d'irrégularités, le conseil d'administration a agi rapidement afin de protéger les intérêts du festival et de la communauté, notamment en réalisant des vérifications internes, en transmettant l'information pertinente aux autorités et en mettant en place un comité d'audit indépendant», peut-on lire dans le communiqué de presse.

L'organisation indique d'ailleurs que, depuis ces événements, plusieurs mesures de gouvernance et de transparence ont été renforcées afin d'assurer une saine gestion et de prévenir toute situation similaire à l'avenir.

«Les Festivités Western de Saint-Victor demeurent plus fortes et plus résilientes que jamais, fidèles à leur mission: faire rayonner la culture western, la fierté locale et la solidarité

communautaire», conclut le communiqué de presse.