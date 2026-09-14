«Ces erreurs ne définissent pas l’homme que je suis aujourd’hui», dit Bryan Gingras

Accusé d'avoir commis des actes de fraude envers son ex-employeur, l'ancien directeur général des Festivités Western de Saint-Victor, Bryan Gingras, a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux.

«Avec le recul, je me sens profondément mal pour certains gestes que j’ai posés. J’y pense tous les jours. Mais, ces erreurs ne définissent pas l’homme que je suis aujourd’hui ni celui que je souhaite devenir», a-t-il écrit sur sa page Facebook, plus de 48 heures après avoir été accusé par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Vendredi, à la suite d'une enquête, le corps de police a déposé des accusations de fraude et de production de faux à l'endroit du résident de Thetford Mines. L'homme de 28 ans aurait utilisé la carte de crédit de son employeur à des fins personnelles, en plus d'avoir produit une fausse facture, des gestes qu'il aurait commis entre le 23 septembre 2023 et le 2 avril 2025. Il avait été remercié de ses services en mai 2025.

Dans sa publication, il attribue ces actes à ses problèmes d'achats compulsifs. «Quand on commet une grande erreur, on finit forcément par se demander pourquoi on en est arrivé là. Dans mon cas, il y avait une dépendance [...] qui était devenue mon démon (j’avais 3 cafetières chez moi et je ne bois aucun café). Je m’étais aussi créé une deuxième vie, une réalité qui n’était tout simplement pas la mienne.»

Il dit ne pas vouloir jouer «à la victime», tout en assumant la responsabilité de ses choix. «Mais je crois aussi en moi et en mon avenir. Tout cela remonte déjà à quelque temps et, depuis, j’ai travaillé sur moi. Je sais que j’ai fait de beaux progrès et je veux continuer dans cette direction», poursuit -il.

Il espère pouvoir continuer à exercer son son métier de DJ et d’animateur. «C’est ma passion, mon échappatoire et une partie importante de ma reconstruction. C’est aussi ce métier qui me permet de travailler, de payer mes factures, de rembourser mes dettes et d’assumer financièrement les erreurs de mon passé.»

Il termine en souhaitant qu'au bout du compte, il puisse être jugé «non seulement pour les erreurs que j’ai commises, mais aussi pour ce que j’aurai fait pour les réparer et pour devenir une meilleure personne.»

Entretemps, Bryan Gingras devra comparaître le 2 octobre prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.