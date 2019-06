Inondations printanières : Deux municipalités de plus pourront recevoir de l'aide gouvernementale

Les municipalités de Saint-René et Sainte-Rose-de-Watfort font partis des 62 nouvelles qui sont admissibles au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminent en raison des inondations et des pluies survenues du 14 avril au 17 mai 2019.

Ce programme du gouvernement du Québec soutient les municipalités, les citoyens et les entreprises qui ont été victime de ces sinistres. Les organismes qui sont venus en aide lors des inondations peuvent avoir accès au programme également.