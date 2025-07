Glissement de terrain à Saint-Isidore : la Municipalité fait le point

La Municipalité de Saint-Isidore a indiqué, ce lundi 14 juillet, que le dossier du glissement de terrain survenu récemment sur le rang de la Grande-Ligne demeure une priorité et fait l’objet d’un suivi attentif en collaboration avec les autorités compétentes.

Le dossier est officiellement pris en charge par le ministère de la Sécurité publique, qui évalue la situation et la priorise en fonction de l’urgence comparée à d’autres cas ailleurs au Québec.

Actuellement, la municipalité attend le rapport final de l’étude hydraulique, un document essentiel pour déterminer la méthode de stabilisation appropriée. Une fois ce rapport en main, les prochaines étapes consisteront à concevoir les plans et devis des travaux correctifs et soumettre la demande d’autorisations requises auprès du ministère de l’Environnement.

La Municipalité précise qu’aucune date précise de rétablissement ne peut être avancée pour l’instant. Le processus implique plusieurs étapes techniques, administratives et réglementaires qui s’échelonneront sur plusieurs mois.

Elle remercie la population pour sa patience et sa compréhension, et s’engage à communiquer tout nouveau développement dès que possible. Les citoyens sont invités à poser leurs questions en contactant directement la Municipalité.

Pour rappel, l'accès vers les adresses du 103 au 175 rang de la Grande-Ligne et la route Miranda se fait par la rue Sainte-Geneviéve. Pour les adresses situées entre le 49 et le 99 rang de la Grande-Ligne, l'accès se fait par le rang de la Rivière.