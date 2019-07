La Ville de St-Georges mettra ses drapeaux en berne pour l'ex-maire Paul-Henri Lacasse

L’ex-maire de Ville de Saint-Georges, Paul-Henri Lacasse est décédé le 27 juin 2019 à l’âge de 84 ans. Ville de Saint-Georges tient a offert ses plus sincères sympathies à la famille et à ses proches.

L’ex-lieutenant-colonel et médecin dans les Forces armées canadiennes a occupé la fonction de maire dans l’ancienne Ville de Saint-Georges Ouest de 1970 à 1986 avant de devenir le tout premier maire de la nouvelle ville fusionnée en 1990, et ce jusqu’au terme de son mandat en 1994.

De nombreuses réalisations

Interviewé par le journaliste Yvon Thibodeau du Journal de la Beauce en 2010, M. Lacasse affirmait que parmi ses plus grandes réalisations dont il était le plus fier il y avait notamment la réfection du boulevard Dionne, la canalisation du réseau d’aqueduc et des eaux usées, l’entrée nord de la ville, l’élargissement du pont de la Famine ainsi que l’aménagement de quelques parcs dont le parc Pomerleau ainsi que le parc qui porte son nom soit le parc Lacasse face à l’église Saint-Georges.

« M. Lacasse a contribué au développement de notre ville et nous lui en sommes redevables. Nous profitons toujours du travail de M. Lacasse et de ses collègues qui ont contribué à faire de Saint- Georges une ville où il fait bon vivre. Nous tenons aujourd’hui à lever notre chapeau à l’homme et nous réitérons nos plus profondes sympathies à la famille et aux proches », de souligner le maire de Ville de Saint-Georges, M. Claude Morin.

Hommage

Afin de souligner la mémoire de M. Paul-Henri Lacasse et sa contribution à la Municipalité, Ville de Saint-Georges mettra ses drapeaux en berne vendredi, samedi et dimanche.