De nouveaux jeux d’eau à Saint-Georges juste à temps pour la canicule

Les jeux d’eau au parc Poulin, situé sur la 10e Avenue à la hauteur de la 170e Rue, seront officiellement ouverts ce samedi 6 juillet. De 8 h le matin jusqu’à 22 h le soir, les petits et grands pourront se rafraîchir gratuitement.

L’ajout de jeux d’eau vient compléter l’aménagement du parc Poulin, un parc intergénérationnel qui offre une panoplie d’activités répondant aux besoins de la population. En plus de cet ajout, le parc compte déjà des modules de jeux pour tous les âges, un terrain de basketball, un de volleyball de plage, des balançoires de toutes sortes dont des balançoires traditionnelles, face à face ainsi que des balançoires parent-enfant. On y retrouve aussi un gazebo, des bancs et des tables de pique-nique.

L’infrastructure des jeux d’eau du parc Poulin est le second aménagé sur le territoire de Saint-Georges, le premier étant situé au parc Veilleux. La Ville travaille sur un nouveau projet d’aménagement de jeux d’eau, cette fois-ci au parc de l’Érablière, dans le secteur nord de la ville.