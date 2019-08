Un nouveau contremaître au service des travaux publics de Beauceville

La Ville de Beauceville est heureuse d’annoncer l’arrivée d’Hugo Bolduc au sein de son organisation, au titre de contremaître pour le Service des travaux publics.

M. Bolduc possède un bagage professionnel et des formations qui l’ont amené à travailler, entre autres, en enseignement et en santé et sécurité. Il a d’ailleurs déjà fait partie de l’équipe des travaux publics de Beauceville durant six années, de 2004 à 2010.

Entré en fonction le 8 juillet dernier, pour remplacer Étienne Roy, M. Bolduc s’est dit comblé de pouvoir relever de nouveaux défis dans sa ville natale au sein d’un service qu’il connaît bien et dans lequel il pourra mettre à profit ses connaissances et habiletés.

La ville de Beauceville souhaite la bienvenue à M. Bolduc et remercie Étienne Roy qui est demeuré au sein de son organisation dans l’équipe des employés municipaux du Service des travaux publics.