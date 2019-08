La Corporation de la Véloroute de la Chaudière tiendra son assemblée générale annuelle des membres, le 12 septembre 2019 à 15 h à la salle du conseil du Vieux couvent de Vallée-Jonction (268, rue d’Assise).

L’assemblée est convoquée aux fins de recevoir et d’approuver les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et de procéder à l’élection des administrateurs pour le prochain exercice et de discuter de toute question additionnelle pouvant être légalement soumise à l’assemblée.