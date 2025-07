Adstock et Sainte-Clotilde-de-Beauce s’unissent pour protéger le Mont Grand Morne

Les municipalités d’Adstock et de Sainte-Clotilde-de-Beauce ont annoncé, ce mercredi 9 juillet, la signature d’une nouvelle entente de coopération visant la gestion concertée du Mont Grand Morne, un site naturel prisé par les amateurs de plein air et de randonnée.

Situé à la frontière des deux territoires municipaux, le Mont Grand Morne est reconnu comme un attrait régional important. Les deux municipalités souhaitent désormais travailler ensemble pour en assurer la préservation, la mise en valeur et le développement responsable.

Il y a un an, le site faisait face à une possible fermeture, soulevant de vives inquiétudes dans la population. L’initiative de Sainte-Clotilde-de-Beauce et son engagement auprès des familles concernées avaient alors permis un premier pas vers sa relance. Le partenariat officiel avec Adstock viendra consolider ces efforts, notamment en matière d’accueil, de signalisation et de promotion touristique.

Les deux municipalités ont tenu à souligner la collaboration des familles Jacques et Toulouse, qui contribuent à l’accessibilité du site. Une entente décennale conclue avec ces familles permettra de planifier un travail à long terme, incluant le réaménagement du pavillon d’accueil et la mise à niveau des sentiers.

Grâce à cette collaboration, le Mont Grand Morne pourra continuer de jouer son rôle de pôle d’attraction régional, offrant aux citoyens et aux visiteurs un lieu propice aux activités de plein-air.