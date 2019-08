Une nouvelle identité visuelle pour Notre-Dame-des-Pins

Le 14 août, la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle. Le but était d’obtenir un logo actuel et contemporain qui représenterait bien Notre-Dame-des-Pins.

Une image représentative

Le pont couvert est la figure marquante qui est associée à la municipalité. Pour le logo, elle est présentée en vue de face. La perspective en profondeur montre l’entrée ainsi que la sortie du pont qui souligne l’est et l’ouest de la ville. Les deux formes ondulantes qui se chevauchent représentent la complicité de la nature (courbe verte) et de la rivière (courbe bleue) qui embrassent d’un mouvement le territoire de la ville. Positionnées à droite, elles illustrent le mouvement vers l’avenir.

«La création du logo a aussi été l’occasion, pour le conseil municipal, de se recentrer sur les valeurs qu’il souhaitait prôner et promouvoir. Les valeurs d’accessibilité, de sécurité et de qualité de vie sont ressorties comme étant les plus importantes.» nous explique la mairesse, Mme Lyne Bourque. «C’est avec subtilité que cette image insinue à la fois le dynamisme et la tranquillité de notre belle collectivité. Nous en sommes très fiers. » poursuit-elle.