La Véloroute de la Chaudière bientôt terminée

La MRC de la Nouvelle-Beauce a annoncé que les travaux de rénovation et de prolongement de la Véloroute de la Chaudière seraient bientôt terminés. Il ne reste plus que la finalisation de la construction d’un cinquième pavillon, situé à Vallée-Jonction sur le thème du passé ferroviaire de la municipalité.

Ce projet qui a débuté en 2017 pour un total de 1 100 000$ était constitué de plusieurs étapes :

• des travaux de rénovation divers sur la piste à Sainte-Marie et à Scott (drainage, pose de revêtement bitumineux, remplacement des clôtures et lignage);

• de l’installation de mobilier urbain dans les haltes existantes;

• de l’aménagement d’une petite halte dans le secteur de la route Cameron;

• de l’ajout de bornes kilométriques et de bornes de réparation de vélo, équipées de pompe à air et d’outils pratiques;

• de la réfection de la chaussée partagée dans le rang de la Rivière à Saint-Isidore ;

• de la construction du dernier tronçon de piste cyclable de deux kilomètres visant à rejoindre les MRC Robert-Cliche et Beauce Sartigan.

De plus, la MRC de La Nouvelle-Beauce a également implanté quatre pavillons localisés dans les haltes vélos de Saint-Lambert-de-Lauzon, de Saint-Isidore, de Scott et de Sainte-Marie (notamment au parc Larochelle et à la halte Domtar).