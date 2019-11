Un cinquième marché de Noël de Saint-Georges tout en saveurs

Le cinquième marché de Noël à Saint-Georges se déroulera pour la première fois sur deux fins de semaine soit les 7 et 8 décembre ainsi que les 14 et 15 décembre. Encore une fois, la Ville de Saint-Georges et le Grand Marché se sont unis afin d’offrir à la population une ambiance féérique et chaleureuse des marchés de Noël européens.

Des saveurs et des senteurs

Cette année, le comité organisateur a décidé de faire une édition cent pour cent agroalimentaire. Ce sont quatorze artisans et producteurs locaux qui offriront des dégustations de leurs produits en plus de la possibilité de les acheter.

« Quand vous allez venir, ça sentira peut-être pas juste le bacon, mais entre autres le bacon. Les exposants vont avoir tous des dégustations, ils vont vous faire goûter leurs produits et c’est toutes des affaires qui vont probablement se retrouver sur vos tables dans le temps des Fêtes », dit avec le sourire Barbara Bourque présidente du Grand Marché.

Les visiteurs pourront se procurer entre autres des produits d’agneau, d’érable, de pommes et de chocolat.

Kiosques

Oviro (Véronique Boucher)

Les Sucreries de Chloé

Les Minis-Entreprises du Cégep

Érablière Gilles Poulin (Maxime Poulin)

Ferme Beauceval

Jardin de Jean-Christophe

Délices des générations

Alexandre Vanasse

Les Roy de la Pomme

Miellerie de Sophie

L’Argousière

La Pralinière

Cabane à sucre

Boulangerie Le Pain du fou

Mentionnons que Le Club Inner wheel de Saint-Georges tiendra le kiosque de La Pralinière et que tous les profits de la vente seront utilisés pour habiller les enfants de familles à moindres revenus de la région.

De l’animation et des ateliers

La Ville de Saint-Georges invite les familles à venir manger des crêpes à volonté sur place tous les matins, à profiter d’une promenade en carriole, rencontrer le père Noël, décorer des biscuits de Noël et des taies d’oreiller et écouter les différentes chorales. Cette année, les enfants pourront assister à un spectacle animé, « Deux lutins en or » et une performance de danse de La Cabane à Swing.

« Vous devez venir encourager. Il n’y en a pas beaucoup dans la région des marchés de Noël à l’extérieur. Il y a des gens qui sont là du matin jusqu’au soir, qui essayent de se réchauffer pour vous présenter leurs produits. Venez leur faire un clin d’œil, venir faire un tour, venez les rencontrer ! », exprime Line Turgeon du Service des loisirs et la culture de la Ville de Saint-Georges.

Informations

Un stationnement adjacent au marché de Noël sera accessible sur la 1re Avenue. Les personnes souhaitant obtenir plus de renseignements pourront visiter le site Internet et la page Facebook de la Ville de Saint-Georges et Le Grand Marché. Le dépliant sera également distribué dans les écoles.

« Une activité comme celle-là, ça permet aux gens de se regrouper, de sortir, de venir voir notre centre-ville. Donc, soyez nombreux ! Faites un petit message aux gens, qu’il fasse froid ou chaud de venir quand même. On peut s’habiller et on vient même s’il fait froid les gens vont être ici », clame la conseillère municipale Manon Bougie.