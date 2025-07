Don de 3 500 $ au Gîte de Saint-Isidore 

Au cœur de la 1re Avenue à Saint-Georges, un nouveau lieu attire l’attention : le Café du Mille Lieux. Dès qu’on y met les pieds, on sent qu’on entre dans un espace unique, à la fois chaleureux, inspirant et résolument tourné vers l’humain. Et pourtant, malgré son ambiance digne des petits cafés du Vieux-Québec, ce lieu est bel et bien un ...