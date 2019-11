Aide aux sinistrés : Saint-Benjamin et Sainte-Rose-de-Watford pourront recevoir une aide

Le 4 septembre dernier, les municipalités de Saint-Benjamin et de Sainte-Rose-de-Watford avaient subi des dommages à la suite de vents violents et des pluies abondantes. Le gouvernement du Québec a annoncé que certains sinistrés sont admissibles au Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

Les municipalités et les entreprises exploitant des érablières sont principalement visées par cette aide. On dénombrait près de 20 000 érables déracinés.