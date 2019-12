Estacades à Beauceville: pas de forage ce matin!

Le forage sur les terrains qui recevront le système d'ancrage des estacades qui seront éventuellement installées en amont et en aval des Rapides-du-Diable sur la rivière Chaudière à Beauceville ne se feront pas ce matin comme annoncé la semaine dernière.

C'est le maire, François Veilleux, bouillant de colère, qui a appris la nouvelle à EnBeauce.com lors d'un appel logé ce matin.

L'élu, qui était en route pour Québec afin d'assister à une rencontre sans lien avec le dossier des estacades, a expliqué que le chargé de projet dans l'installation et technicien scientifique, Brian Morse, n'avait pas fait évaluer au préalable la profondeur du fond rocheux. Des données nécessaires à l'entrepreneur retenu pour qu'il puisse exécuter les travaux, ce qui ne peut se faire à compter d'aujourd'hui.

Qui plus est, les ancrages qui doivent retenir les câbles du dispositif et pour lesquels le forage est effectué... n'ont pas été commandés par M. Morse! « Comme c'est parti, ça veut dire que rien ne va se faire [le forage] avant janvier! », de fulminer le maire.

De plus, les câbles synthétiques, commandés d'Europe, doivent arriver seulement le 14 ou le 15 décembre, si bien qu'il est trop tard pour la pose dès cette année.

Rappelons que la mise en place de cet équipement a pour but d'atténuer les effets d'une inondation par rétention de la glace dans un secteur donné. Or, pour produire cet effet, les estacades, qui consistent en des câbles, garnis de conifères, harnachés à des ancrages de part et d'autres des rives d'un cours d'eau, doivent être mis en place en eau libre avant que le frasil, cette « soupe de glace », ne soit formée. Or, les glaces sont déjà prises dans le secteur aval des Rapides-du-Diable, ce qui rendrait totalement inutile l'installation des câbles.

Le premier magistrat avisera plus tard aujourd'hui de la suite à donner dans ce projet qui est devenue une saga administrative qui perdure. Tout ceci alors que la Ville de Beauceville s'apprête à déposer ce soir son budget 2020.