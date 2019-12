Beauceville a procédé à l'illumination de son grand sapin

Dimanche dernier, la population de Beauceville a participé à la traditionnelle illumination du grand sapin au centre-ville près du pont.

L’illumination a été faite par le maire, François Veilleux accompagné de plusieurs enfants présents. Ce sont joints à eux, le Père Noël accompagné de la fée lumineuse. Les gens ont pu prendre part à la Marche de Noël vers l’aréna de Beauceville avec la précieuse collaboration des pompiers de Beauceville. À l’aréna, il était possible pour les familles de patiner dans une ambiance festive avec le Père Noël et petite lutine. Il y a eu une distribution de bas de Noël, du maquillage pour enfants, du chocolat chaud, des biscuits et des tables de création de Noël.