N'oubliez pas de renouveler la médaille de votre compagnon à quatre pattes

Cette année, si vous êtes citoyen de la Ville de Saint-Georges et que vous avez un chien ou un chat vous devriez recevoir par la SPA Beauce-Etchemin d’ici le 15 janvier un avis de renouvellement pour la médaille obligatoire.

Par le passé, l’avis était posté à des périodes différentes selon la zone dans laquelle les propriétaires demeuraient. La date limite pour acquitter la licence de votre animal a été fixée au 31 mars 2020. C’est de la responsabilité des propriétaires de chat et de chien à renouveler leur médaille selon le règlement 515-2013, lequel n’oblige pas la Ville à envoyer un avis. Si vous dépassez le délai prévu, vous risquez un constat d’infraction.

Comment renouveler la médaille ?

Des employés de la SPA Beauce-Etchemin vous accueilleront au 1er niveau de l’hôtel de ville de Saint-Georges les lundis, jeudis et vendredis, entre midi et 17 h 30, du 13 janvier au 30 mars pour payer les coûts. Vous pourrez également payer la médaille par AccèsD, à la réception de l’hôtel de ville ou au siège social de la SPA à Beauceville.

Quoi faire si vous n’avez plus d’animal ?

Dans le cas où vous ne n’auriez plus votre animal, il est important d’en informer la SPA le plus rapidement possible afin qu’il soit retiré de la liste. Vous pouvez le faire en appelant au 418 774-8803 poste 1222 entre 8 h et 15 h ou par courriel à l’adresse : [email protected] On vous demandera notamment de préciser la raison pour laquelle vous n’avez plus votre animal.

Vous pouvez également consulter la réglementation sur le site Internet de la Ville de Saint-Georges.