Dépôt d'une demande d'aide financière pour un complexe de soccer intérieur à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a fait le dépôt d’une demande d’aide financière concernant la construction d’un complexe de soccer intérieur, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. La résolution concernant ce projet a été adoptée lors de la séance du conseil de ville du lundi 20 janvier.

À ce jour, la région ne comporte aucun complexe de ce genre dans un rayon de 100 km et la construction d’un tel complexe répondrait à un besoin chez la population, peu importe le type de clientèle (jeunes, adultes, aînés, scolaire, défavorisés, nouveaux arrivants). La construction de ce bâtiment permettrait également la pratique de sports tout au long de l’année. Celui-ci desservirait l’ensemble de la région de Beauce-Etchemins.

L’établissement serait érigé à la Cité étudiante, près de la polyvalente, du cégep Beauce-Appalaches et de deux écoles primaires.

La Ville doit attendre l’étude préliminaire avant de déterminer le montant de cette aide financière. L’investissement serait réparti entre Saint-Georges, le provincial et le fédéral.

« L’étude préliminaire, je vais l’avoir en début de semaine prochaine. On a jusqu’au 21 février pour déposer. C’est là que je vais avoir un chiffre. Est-ce que c’est 15, 18, 20 millions? On veut regarder pour au moins trouver du financement pour la partie municipale, au moins à 50 % par un partenaire privé », a mentionné le directeur général de la Ville de Saint-Georges, Claude Poulin.

À la suite de cette demande, la Ville ne sera fixée qu’à l’été pour la suite des choses. Si la réponse s’avère positive, la première étape consistera à présenter des plans et devis en bonne et dûe forme en 2021.

« Mais on ne peut pas dépenser un sous tant qu’il n’y a pas eu l’annonce », a-t-il poursuivi.

Dans le meilleur des scénarios, les travaux concernant ce complexe sportif pourraient débuter à l’automne 2021.

« Mais souvent, on le vit avec le Complexe aquatique, une bâtisse que tu lèves l’automne, que tu es obligé de chauffer tout l’hiver, parce qu’elle n’est pas fermée, des fois tu dis : ”Je suis peut-être mieux d’attendre de commencer au mois avril”. Si c’est oui, je dirais plans et devis en 2021 et construction, en 2022. »

Avec la construction de ce complexe, la Ville vise un établissement qui comporterait notamment une pièce en porte-à-faux pour ceux qui voudraient, par exemple, faire du jogging, de même qu’un milieu interactif avec des jeux. Le complexe pourrait également inclure une surface sur le tiers de la superficie, dédiée à d’autres sports comme le badminton ou le volleyball.

« On en a mis plus que moins, on verra si c’est oui », a indiqué M. Poulin.

Manque d’accès à des terrains de badminton

Cette résolution tombait à point pour Renée Morissette, Francine Côté et Brigitte Méthot, qui sont intervenues lors de la période des questions du public à la fin de la séance.

Les trois citoyennes ont fait part d’une demande concernant la disponibilité et l’accès à un terrain de badminton, dans un gymnase d’une école de Saint-Georges. Une pétition, signée par plusieurs joueurs réguliers, a été présentée au conseil.

« Au fil des ans, les heures allouées ont beaucoup diminué. il est maintenant impossible sur semaine de réserver un terrain avant 20 h, sans compter des nombreux jours non disponibles pour les tournois interscolaires », a expliqué Renée Morissette.

Possédant la carte des loisirs de la Ville de Saint-Georges à l’instar d’autres citoyens, Mme Morissette s’est également questionnée sur la pertinence de renouveler celle-ci, étant donné les plages horaires restreintes pour la pratique de ce sport. Rappelons que le coût pour l'obtention de la carte-loisirs est de 80 $ pour les résidents de 18 ans et plus. La carte est valide pour une période d'un an.

Certains vont même jouer à Notre-Dame-des-Pins à l’occasion, alors que les écoles sont nombreuses à Saint-Georges.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, n’a pas réfuté ce constat du manque de locaux actuellement. La Ville est à la recherche de solutions à cet effet et le maire a souligné l’importance d’un nouveau terrain de soccer intérieur qui libérerait de l’espace dans les gymnases.

À lire également :

Complexe de soccer intérieur : le conseil de Saint-Georges lancera l'étude d'avant-projet​