18 ans d'attente pour quatre panneaux de signalisation

Il aura fallu 18 ans au ministère des Transports pour acquiescer à l'installation de quatre panneaux de circulation sur la Route 204, tout juste devant la traverse piétonnière et de quads du Club Rendez-vous de Saint-Georges, pour améliorer la sécurité et la vigilance des conducteurs dans le secteur.

Cette annonce, faite ce matin par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, arrive justement 18 ans après qu'une tragique accident, survenu à cet endroit, a coûté la vie à André Thibodeau, un résident de Saint-Georges.

Les installations consistent en des panneaux surdimensionnés, dont deux avec lumières clignotantes, visibles dans les deux directions de la 127e rue/Route 204, qui suggèrent aux conducteurs de ralentir à 45 km/h dans cette zone de 80 km/h. Les lumières sont en fonction jour et nuit à l'année longue. La mise en place s'est faite en collaboration avec la Ville de Saint-Georges et le Club Rendez-vous.

Depuis l'accident, de multiples demandes ont été acheminées à Transport Québec pour améliorer la signalisation dans ce secteur de la Route 204, une artère très achalandée du réseau routier régional, notamment en camionnage, qui relie Saint-Prosper à Saint-Georges mais les autorités politiques, comme la Ville de Saint-Georges, ont encaissé multiples refus.

Le député Poulin, qui s'est bien sûr réjoui de faire l'annonce, a expliqué que le ministère reçoit « beaucoup » de demandes pour des panneaux lumineux et que chaque installation impose d'évaluer la situation et la pertinence de mettre ce genre de signalisation.

« Je suis bien content de voir la direction que l'on prend de vouloir sécuriser les gens [piétons] qui sont les plus vulnérables sur les routes. Je suis très touché de l'annonce et ça aurait touché mon père », a déclaré très ému le fils d'André Thibodeau, Philippe, présent lors de la conférence de presse.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a profité de l'occasion pour signaler à l'élu provincial d'autres secteurs de la ville qui mériteraient d'être examinés: devant le restaurant Saint-Hubert, boulevard Lacroix en provenance de Saint-Côme; coin 107e rue et boulevard Lacroix où se trouvait l'ancien Burger King; et le deuxième pont.

« On en parle beaucoup [du 2e pont] depuis quelque temps. Allons-y avec l'étude car moi, je n'ai aucune idée où on pourrait le faire. Allons de l'avant, on va vous supporter là-dessus », de dire le maire au député Poulin.