Ville de Saint-Georges versera 50 000$ au Grand prix cycliste de Beauce

En séance de conseil lundi soir, les élus de Saint-Georges ont accepté de verser une enveloppe de 50 000$ au Grand prix cycliste de Beauce pour l'édition 2020, à laquelle s'ajoute aussi tout l'appui logistique et technique des différents départements de la Ville qui sont impliqués dans l'organisation de cet événement.

Ce dernier en sera à sa 35e édition cette année alors que la compétition est prévue du 17 au 21 juin sur le territoire régional et en circuit urbain à Saint-Georges. Le Tour de Beauce compte plus de 25 partenaires financiers et techniques.

Par ailleurs, le conseil municipal vient d'accepter la demande du Groupe Canam d'étaler sur trois ans l'aide financière apportée dans le cadre de l'agrandissement du centre sportif Lacroix-Dutil pour l'ajout d'une deuxième glace intérieure.

Il restait deux ans à l'entente avec une somme annuelle de 75 000$. Plutôt, le manufacturier a proposé de verser le montant total de 150 000$ sur trois ans afin d'être en mesure de commanditer un autre organisme. La Ville a accepté la proposition lors de la séance du 10 février.

Aussi, le contrat pour l'entretien des oeuvres d'art de la Ville afin de les maintenir en bonnes conditions a été confié à Maheux-Mercier. L'entreprise recevra une somme de 45 800$ pour s'acquitter de la tâche au cours de l'année 2020. Le montant est prévu au budget de fonctionnement.

De même, pour les trois années à venir, la Société historique Sartigan disposera d'une somme de 21 400$ de l'administration municipale, ce qui lui permettra d'avoir les ressources nécessaires pour s'occuper des archives, entre autres, celles de la Ville de Saint-Georges.

Enfin, la municipalité a renouvelé l'entente avec Tennis Beauce pour la gestion du club de Saint-Georges qui était échue depuis décembre. La nouvelle sera d'une durée de cinq ans jusqu'au 31 décembre 2024.

Redécoupage électoral

Par ailleurs, le conseil a adopté un projet de règlement visant à revoir le découpage des districts électoraux à Saint-Georges. Ce redécoupage fera en sorte de rétablir l'équilibre du nombre d'électeurs entre les districts No 4 et No 5. Les prochaines élections municipales au Québec auront lieu en novembre 2021.