Une fin de semaine culturelle pour les Rendez-vous d'hiver

Cette fin de semaine, les Rendez-vous d’hiver Beauce auto Ford Lincoln ont offert plusieurs activés pour toute la population.

Les gens ont pu débuter la fin de semaine en assistant gratuitement au Rendez-vous Cinéma mix99.7 à l’auditorium de Beauceville. Dimanche, les activités culturelles étaient diverses. Le tout a commencé par la messe « Des talents de chez nous » à l’Église de Beauceville. Plusieurs musiciens, chanteurs et artistes étaient présents. La population était au rendez-vous. Lors de cette célébration, la présence de jeunes talents fut remarquée. Une petite collation a été offerte à la sortie de la messe. Nouky, la mascotte des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln est venue saluer les gens sur le perron de l’église à la sortie de la messe pour cet événement.

En avant-midi, les plus petits ont fabriqué des marque-pages à la Bibliothèque Madeleine Doyon.

En après-midi, ce fut le Rendez-vous « cartes et jeux » à la Salle du Curé Denis Morin organisé par les Fermières de Beauceville.

Les amateurs de sports ont pu observer les finales du Tournoi Atome provincial qui se déroulaient à l’Aréna de Beauceville.

Prochaines activités :

Mercredi 26 février : Rendez-vous ACTIF : raquettes et skis hoks au Complexe du Golf 13 h 30 pour les 50 ans et plus.

Vendredi 28 février : Rendez-vous « Tire-toi une bûche » à la Maison d’Elyse pour un 6 à 8 extérieur. Animation musicale, bouchées sucrées, bar « Coureur des bois » sur place.

Samedi 29 février : Atelier de création d’un jardin de fines herbes avec la Société d’horticulture et d’Écologie de Beauceville ; 13 h : Drag de Motoneige au Club de motoneige de Beauceville ; Après-midi ADOS avec L’escale plein air et détente (fatbike, massage, dégustation de thé, souper et soirée feu-guimauve) au Complexe du Golf de Beauceville organisé par la Maison des Jeunes Robert Cliche.

Dimanche 1er mars : Rendez-vous PLACE AU CIRQUE à l’École de Léry de 13 h à 15 h cour extérieure (jeux gonflables, atelier d’initiation au cirque, stand de popcorn, spectacles… Gratuit !