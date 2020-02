Saint-Joseph procédera prochainement au rinçage de son réseau d’aqueduc

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce vient d'aviser ses résidents qu'elle entamera dans quelques semaines son opération de rinçage unidirectionnel de son réseau d’aqueduc.

Une opération de rinçage unidirectionnel consiste à faire augmenter la vitesse et le débit de l’eau dans les différents tronçons du réseau d’aqueduc afin d’évacuer les dépôts qui se sont accumulés au fil du temps et qui adhèrent aux conduites

Ces minéraux calcifiés ne sont en aucun cas nocifs, mais constituent la source d’une diminution du débit et de la pression de l’eau. Cette importante opération de nature préventive est nécessaire pour contribuer au bon maintien de l’état des conduites et pour assurer une qualité supérieure de l’eau potable.

Puisque les opérations de rinçage unidirectionnel impliquent des travaux d’envergure sur le territoire de la Ville, il est possible que pour les secteurs touchés par les opérations de nettoyage remarquent certains changements dans les caractéristiques de leur eau : baisse de pression, coloration rougeâtre, eau brouillée et présence de particules colorées. Bien que dérangeantes, ces quelques propriétés ne sont en aucun cas nocives pour la santé.

Précautions

Pendant et à la suite du rinçage, il est possible que l’eau devienne trouble ou colorée. Si cette situation survient, ouvrez le robinet d’eau froide du « bain » ou le robinet extérieur, ceux-ci n’étant pas pourvu de filtre qui pourrait s’obstruer, et laissez couler jusqu’à ce que l’eau devienne claire ou incolore.

l vous est conseillé d’effectuer le lavage de tissus et de la vaisselle en dehors des heures de rinçage et de vérifier la couleur de l’eau avant de l’utiliser. Si vous utilisez votre machine à laver et que des taches de rouilles apparaissent sur les tissus, vous pouvez communiquer avec la Ville qui pourra vous fournir, sans frais, un produit nettoyant.