Ville de Saint-Georges en nomination au Mérite Ovation municipale de l'UMQ

La Ville de Saint-Georges est en nomination, dans le cadre du Mérite Ovation municipale 2020 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour son projet de fabrication d’une remorque de décontamination .

Il s'agit de l’un des 24 projets retenus parmi la centaine de dossiers soumis à l’UMQ par diverses villes et municipalités du Québec.

La remorque de décontamination est inscrite dans la catégorie « Sécurité publique ». Les gagnants dans chacune des huit catégories du prix Coup de Cœur ainsi que du prestigieux prix Joseph-Beaubien seront dévoilés au terme des assises annuelles de l’UMQ qui se tendront le 22 mai prochain à Montréal.

Projet innovant

L’objectif initial de la remorque de décontamination était de trouver une façon plus sécuritaire de décontaminer les pompiers et les victimes après une intervention.

La particularité de cette unité est l’aménagement d’une douche de décontamination située dans la partie avant. Cette douche, équipée d’un chauffe-eau performant, peut être utilisée en toute saison.

Dans le cas par exemple où une personne aurait été contaminée par une substance chimique ou toxique, il est possible de la décontaminer avant son transport en ambulance, et ce dans un endroit approprié et sécuritaire, même par temps froid. La remorque est entièrement tempérée par un système de chauffage permettant son utilisation efficace en toute saison.

Il est également possible de procéder directement sur les lieux d’une intervention à la décontamination des pompiers conformément aux nouvelles normes en vigueur.

L’unité permet également de transporter divers équipements dont des vêtements de rechange, boudins absorbants, autres matières absorbantes, pelles, balais, pompes, barils de récupération et produits de colmatage. Rangés à l’arrière de la remorque, ceux-ci sont facilement accessibles.

Elle contient également assez d’espace à l’arrière pour permettre, entre autres, aux pompiers de retirer leur habit de combat contaminé après un évènement et ainsi empêcher la contamination des autres véhicules avant le retour à la caserne.

La conceptualisation et l’aménagement de la remorque ont été réalisés par le Service des travaux publics en collaboration avec l’équipe du Service de sécurité incendie.

Rappelons que, l’automne dernier, la CNESST a décerné le prix Innovation – Organismes publics, région Chaudière- Appalaches, à Ville de Saint-Georges pour ce projet.