Beauceville présente un état des faits de son développement

La Ville de Beauceville vient de faire le point sur les divers projets économiques et communautaires qui « démontrent un dynamisme bien présent dans plusieurs secteurs » de l'endroit, peut-on lire dans un communiqué de presse émis en après-midi aujourd'hui.

La construction se porte bien, semble-t-il, dans les sept développements résidentiels de la municipalité. Ainsi, des projets de multi-logements ou jumelés ont été récemment complétés, sont en cours ou en voie de réalisation dans divers quartiers résidentiels. « On peut nommer entre autres ceux dans la route 108 et du développement Martin Jacques (100e Rue), des projets avec des promoteurs motivés qui ont choisi notre ville-centre, nos programmes et notre accompagnement pour y investir », poursuit le communiqué.

De nouvelles entreprises se sont récemment installées dans le parc industriel dont les Entreprises JIMQUI et NAXXAN. D’autres s’établiront bientôt et viendront se joindre à la soixantaine d'entreprises existantes qui opèrent dans différents secteurs d’activités et qui offrent « des opportunités d’emploi intéressantes. »

Le secteur commercial a repris son élan depuis quelques mois déjà pour la plupart et quelques-unes des commerces de service sont aussi en mode renouveau.

« On n’a qu’à penser au Restaurant Normandie, au bar l’Entracte et au Subway qui vous accueilleront de nouveau bientôt, au Tim Hortons qui a fait preuve d’ingéniosité et qui compte sur une clientèle fidèle locale et de passage, au Valentine qui s’est installé dans le secteur ouest et qui se refait une beauté actuellement. La population locale et régionale a repris ses habitudes de consommation de biens et services auprès de nos entreprises tant pour celles qui n’ont jamais cessé leurs opérations que pour celles qui ont subi des changements. »

Milieu dynamique et accueillant

Côté loisirs et vie communautaire, Beauceville a maintenu son offre de services, ses activités et ses événements.

Les travaux du projet multisports, qui incluent le nouvel aréna et la cité sportive, progressent selon l’échéancier. Des partenaires « sérieux et engagés » se sont joints et continuent de se joindre à ce projet.

« Nos écoles et certaines personnalités continuent de se démarquer dans les volets académiques, sportifs et culturels, maintenant ainsi notre fort sentiment d’appartenance et de fierté collective. »

Le projet de revitalisation présenté en décembre dernier, pour repenser et redessiner la ville, suit son cours pour la phase 1 (centre-ville) alors que le travail a débuté pour la phase 2 (secteur Ouest).

« Nous travaillons très fort tous ensemble, la Ville, la Chambre de commerce, les partenaires économiques et communautaires afin de dynamiser et de développer notre belle ville au quotidien et chaque action est importante pour maintenir notre position de ville accueillante et dynamique, centrée sur l’action! », de mentionner le maire François Veilleux.