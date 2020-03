Beauceville restreint les visites à l'hôtel-de-ville et Sainte-Marie ferme le sien

La Ville de Beauceville a fermé tous ses bâtiments municipaux depuis le 15 mars sauf l’hôtel-de-ville mais la municipalité a décidé d'y restreindre les visites. Quant à Sainte-Marie-de-Beauce, il fermera le sien dès demain.

À Beauceville, l’accès au personnel est limité et réservé à ceux qui auront pris rendez-vous, le tout avec de nouvelles procédures de contrôle à l’entrée. Le personnel est en poste et peut répondre aux questions des résidents par téléphone et courriel.

Pour le paiement du compte de taxes, l'administration municipale invite à le faire par chèque par courrier postal ou par Internet via les institutions bancaires. Par ailleurs, les prochaines séances de conseil municipal auront lieu à huis clos.

Les installations sportives et salles sont toutes fermées jusqu’à nouvel ordre: piscine, Centre des loisirs (salles), aréna (glace et salles) et bibliothèque Madeleine-Doyon. Enfin, la période d’inscription à la session du printemps a été déplacée du 30 mars au 3 avril.

Sainte-Marie-de-Beauce

À Sainte-Marie, l’hôtel-de-ville ainsi que le garage municipal seront fermés au public à compter du 19 mars, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Ces bâtiments s’ajoutent à la liste des autres bâtiments municipaux fermés la semaine dernière.

Malgré cela, tous les services à la population demeurent actifs et sont maintenus par le biais du téléphone, par voie de messagerie électronique ou si nécessaire, sur rendez-vous.

Pour le paiement des constats d’infraction et des comptes de taxes municipales, les citoyens peuvent le faire par les institutions financières participantes ou acheminer un chèque par courrier. Pour la délivrance et le paiement des différents permis (rénovation, construction, démolition, etc.), les citoyens sont priés de communiquer par téléphone avec le Service d’urbanisme pour convenir de moyens alternatifs.

En ce qui a trait aux services de livraison de colis ou autres, l’accès aux bâtiments sera autorisé comme à l’habitude.