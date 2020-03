Le maire Veilleux demande aux citoyens de prévoir si possible un lieu d'hébergement

Le maire de Beauceville, François Veilleux « recommande fortement » aux citoyens demeurant dans des zones à risque d’inondation de trouver des options d’hébergement auprès de leurs proches et amis advenant la crue de la rivière Chaudière afin que « cette option devienne leur Plan A.»

Tel est le sens d'un message qu'il a envoyé aujourd'hui suite à l’annonce de l’interdiction d’ouvrir des centres de services et d’hébergement pour sinistrés d'inondation en raison de la pandémie du COVID-19 qui a été faite un peu plus tôt cette semaine par la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

« Je désire rassurer les citoyens que, suite à cette interdiction de la Ministre, dans les circonstances actuelles, notre organisation municipale de sécurité civile a prévu les ressources afin de pouvoir offrir des services essentiels aux gens qui pourraient être évacués advenant une inondation. Ces ressources seront mentionnées aux personnes qui seront évacuées en temps requis », de précicer le maire Veilleux.

D'ailleurs, le directeur général de la Ville de Beauceville, Félix Nunez, avait confirmé cette semaine lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com que le nombre de personnes évacuées par la municipalité le printemps dernier était seulement de cinq et que celui-ci pourrait s'avérer encore moindre compte tenu des maisons qui ont été démolies depuis.

Sécurité et efforts collectifs

Outre le fait que les autorités beaucevilloises surveillent en permanence le comportement de la rivière, François Veilleux indique aussi que son administration travaille activement avec la Sûreté du Québec afin d’assurer une présence policière accrue dans la communauté en cette période particulière.

« Je rappelle aux gens qu’ils doivent limiter leurs déplacements au strict minimum, évitez les rassemblements, effectuez les gestes de protection d’hygiène recommandés et enfin maintenir une distance sociale de 1 à 2 mètres au quotidien. Pour nos citoyens de 70 ans et plus, il est de votre devoir de vous protéger en appliquant ces mesures de façon plus stricte. »

Le maire a tenu à remercier les citoyens et les entreprises pour les efforts qu’ils sont en train de faire actuellement en cette période de pandémie, malgré les diverses conséquences que cela entraîne.

« Si tous ensemble, nous respectons avec grande discipline les directives gouvernementales, on contribuera alors à limiter la propagation, à diminuer les impacts de cette pandémie et enfin à préserver notre population en santé », de conclure le maire.