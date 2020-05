La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a récemment fait l’acquisition d’un nouveau logiciel d’alerte à la population permettant de contacter les citoyens par téléphone, texto ou courriel lors d’une situation mettant en péril la sécurité des personnes ou de leurs biens.

Il sera principalement utilisé pour les alertes en lien avec la sécurité civile (ex. : catastrophe naturelle, incendie d’importance, etc.) et les travaux majeurs effectués par la municipalité (ex. : avis d’ébullition, interventions sur le réseau routier ou d’aqueduc, etc.). Toute autre information municipale continuera d’être diffusée via les divers moyens de communication de la Ville tels que le bulletin municipal Les Joselois, le site Internet (www.vsjb.ca), la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le portail citoyen Voilà.

« Notre conseil municipal s’est doté d’une mission, dont l’une de ses lignes directrices est d’offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyens de Saint-Joseph. Nous entretenons un lien de confiance avec CAUCA depuis des années, c’est un organisme d’ici avec une connaissance du territoire. Avec la cartographie très précise du logiciel CITAM, nous sommes capables de consulter en temps réel quelles résidences ont reçu le message d’alerte, ce qui nous aidera certes à déployer nos énergies à la bonne place et d’assurer la sécurité de nos citoyens de manière encore plus efficace », a mentionné Alain Landry, coordonnateur municipal de la sécurité civile par voie de communiqué de presse,

Dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile du 3 au 9 mai 2020, la Ville de Saint-Joseph- de-Beauce invite les Joselois à s’abonner à ce nouveau logiciel d’alerte à la population (CITAM) via le site Internet de la municipalité. Les résidents peuvent également profiter de l’occasion pour inscrire les parents et les grands-parents afin de s’assurer qu’eux aussi soient rejoints par la municipalité en cas d’alerte.

L’acquisition de ce logiciel a été possible grâce au Programme d’aide financière pour la préparation aux sinistres (volet 2) de l’Agence municipale de financement et de développement des centrales d’urgence 9-1-1 du Québec.