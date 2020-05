Les Rendez-vous gourmands de Nouvelle-Beauce sont annulés

Lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC de la Nouvelle-Beauce, il a été annoncé l’annulation des Rendez-vous gourmands.

Le comité organisateur explique sa décision due à la pandémie et que la sécurité des producteurs agricoles et des visiteurs sont leurs priorités.

Concours d’œuvres d’art Chaudière-Appalaches en œuvres

La MRC de La Nouvelle-Beauce rappelle qu’il ne reste que deux semaines aux artistes en arts visuels de tous les niveaux âgés de 18 ans et plus pour s’inscrire au concours « Chaudière-Appalaches en œuvres – 3e temps ».

Dans le cadre de cette édition, les artistes doivent respecter la thématique suivante : « Le temps est apparu comme une thématique inspirante. Ainsi, les artistes sont invités à créer à propos du passé-présent-futur et, plus particulièrement, en se questionnant : sur quoi et comment Marius Barbeau aurait posé son regard en ce troisième temps ? »

Ce concours régional permet à chaque MRC de retenir six œuvres finalistes sur son territoire pour une exposition qui se déroulera au Musée Marius-Barbeau du 18 septembre au 11 octobre 2020. Parmi les finalistes, treize prix seront attribués, soit :

• un grand prix de 1000 $ ;

• dix prix du jury de 400 $ (un par MRC) ;

• un prix « Relève Moulin La Lorraine » de 300 $ (18-35 ans) ;

• un prix du Public de 300 $.

Les œuvres gagnantes feront également l’objet d’une exposition itinérante en Chaudière-Appalaches en 2020-2021.