Accès à l'hôtel de ville de Saint-Georges dès lundi

L’accès aux principaux édifices municipaux à Saint-Georges débutera dès demain. On y retrouve notamment l’hôtel de ville sous certaines restrictions. Les gens pourront entrer seulement par la porte arrière et le tout sera contrôlé et limité dans le but de respecter les règles édictées par la Direction de la santé publique. Un préposé à l’accueil dictera les consignes d’usage.

Prise de rendez-vous et services en ligne

Avant de vous présenter à l’hôtel de ville, il est demandé de communiquer avec le service auquel vous souhaitez vous adresser afin de prendre un rendez-vous que ce soit pour une assermentation, une entente de paiement ou tout autre service qui ne peut se faire que sur place.

Il est recommandé de faire le paiement de vos taxes par Internet ou dans vos institutions financières. Il est possible de recevoir une assistance par téléphone pour votre paiement en ligne au 418 228-5555. Pour toutes ententes de paiement ou questions sur votre compte de taxes, vous pouvez communiquer par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Pour les demandes de permis de construction ou de rénovation, veuillez communiquer avec le Service d’urbanisme avant de vous déplacer. Dans bien des cas, un permis peut être délivré sans qu’il ne soit nécessaire de se déplacer à l’hôtel de ville. Contactez le Service d’urbanisme par téléphone au 418 226-2217 ou par courriel à [email protected]

Les personnes qui désirent postuler sur une offre d’emploi doivent également le faire en ligne à l’adresse suivante : [email protected]

Cour municipale

Pour acquitter votre constat ou dossier à la Cour municipale, rendez-vous sur le site Web de la Ville de Saint-Georges à : saint-georges.ca, section « Administration »/Cour municipale/Constats d’infraction (modalités de paiement) ou via ce lien : https://bit.ly/3gu1xe9.

Une fois sur cette page, il vous sera offert de payer :

• Par carte de crédit (les frais habituels de transaction ont temporairement été retirés).

• Ou sur le site de la Banque Nationale, de Desjardins ou de la Banque Laurentienne. Les autres institutions n’offrent pas ce service puisque les numéros à consigner sont variables.

• Il vous est également possible de faire parvenir un chèque ou un mandat postal par la poste ou de le déposer dans une enveloppe dans l’ouverture prévue à cet effet à gauche de la porte d’entrée avant de l’hôtel de ville.

Pour les personnes dont l’audition de leur cause a été remise pour la forme ou en attente d’une date de procès, de nouveaux avis d’audition seront transmis. Il est donc très important d’informer la ville de tout changement d’adresse.

Pour prendre rendez-vous avec le greffe de la cour ou un percepteur d’amendes, veuillez écrire à [email protected]