Le camp de jour de Saint-Georges aura 165 places de plus

La Ville de Saint-Georges a pris la décision d’augmenter le nombre de places disponibles au Camp de jour pour l’été 2020. Ce sont 165 nouvelles places qui sont ajoutées.

Au départ, le camp devait accepter 575 enfants, mais maintenant ce sont 740 places. Le Service des loisirs et de la culture a maximisé ses efforts à la recherche de diverses solutions tout en tenant compte des restrictions de santé publique. Ces solutions, combinées à l’assouplissement du ratio moniteur/enfants annoncé ce matin et l’ajout d’un cinquième site au centre de ski Saint-Georges, permettent cette augmentation.

Les enfants seront répartis comme suit :

Centre sportif Lacroix-Dutil : 420 places

Parc des Sept-Chutes : 90 places

Parc Caron : 90 places

Parc école Dionne : 90 places

Centre de ski Saint-Georges : 50 places

Les 740 places équivalent à 66 % des inscriptions prises à l’été 2019.

Inscription

Le Service des loisirs et de la culture débutera les inscriptions en ligne le jeudi 4 juin, dès 6 h et selon la formule du premier arrivé. Cette période se terminera le lendemain soit le vendredi 5 juin à 17 h.

Les places étant limitées, celles-ci seront réservées aux enfants dont les parents demeurent à Saint-Georges. Les enfants acceptés devront avoir minimalement 6 ans au 1er octobre 2020.

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges vous invite et vous rappelle de bien prendre le temps de valider vos informations de votre compte Sport-Plus ou de le créer d’ici le 4 juin afin de faciliter l’inscription de votre enfant les 4 et 5 juin prochains.