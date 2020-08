Nomination de Me Maxime A. Pouliot au poste de greffier et de conseiller juridique de Beauceville

La Ville de Beauceville a annoncé aujourd’hui l’arrivée au sein de son organisation de Me Maxime A. Pouliot au poste de greffier et de conseiller juridique pour le service du greffe.

En poste depuis le 24 août, M. Pouliot prendra bientôt la relève de la greffière actuelle, Madeleine Poulin, qui prendra sa retraite après plus de 45 ans de vie municipale.

Me Pouliot possède un double baccalauréat en droit civil et common law (BCL/JD) de la Faculté de droit de l’Université McGill, avec une session à l’étranger au programme de Juris Doctor à l’Université de Melbourne. Il a gradué de l’école du Barreau en 2018 suivi d’un stage dans un cabinet national.

Il a entre autres, exercé le droit de la famille en grand cabinet et été membre de conseils d’administration d’organismes communautaires.

Me Pouliot est heureux de revenir dans sa Beauce natale après quatorze années accordées à ses études et à son début de carrière dans la région de Lévis et de Montréal.