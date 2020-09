Un nouveau logiciel pour recevoir les alertes à Saint-Georges

Pour répondre au règlement du ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, la Ville de Saint-Georges a annoncé ce matin la mise en place d’un nouveau logiciel.

C’est le logiciel Citam qui a été retenu après plus d’un an de tests. Il permettra de diffuser à tous les citoyens, des messages et alertes rapidement et massivement, sept jours sur sept et 24 h sur 24.

Le maire et le service de sécurité incendie demandent à chaque citoyen de s’inscrire le plus rapidement possible via le lien « Inscrivez-vous au système d’alerte » sur le site web de la ville de Saint-Georges. Cela se fait simplement et rapidement.

Le formulaire d’inscription permet de préciser les alertes que le résident souhaite recevoir ou non parmi celles des travaux publics et de préventions. Les informations de sécurité publique sont, quant à elles, sélectionnées par défaut. Il est également possible de choisir la façon de recevoir les notifications, par téléphone, par SMS ou par courriel.

Qui plus est, il y a la possibilité d’entrer plusieurs adresses permettant de recevoir les informations concernant votre secteur de résidence, de travail ou de scolarité des enfants. Une section « date de naissance » et « mobilité réduite» permettra aux pompiers de savoir où il y a des personnes plus à risque en cas d’évacuation par exemple.

Certaines adresses ne sont pas encore enregistrées dans le logiciel, dans ce cas il est préférable de contacter le service incendie qui se chargera de faire l’inscription manuellement. Il est cependant fortement recommandé de s’inscrire directement sur internet, dans la mesure du possible.

Ce service est offert aux citoyens et les données y sont protégées.

Plusieurs municipalités se sont associées pour l’acquisition de ce logiciel, ce qui a permis d’en réduire les coûts et selon le maire, Claude Morin, « La sécurité n’a pas de prix! ».

Citam est une organisation à but non lucratif basé à Saint-Georges qui dispose de plusieurs ressources pour la communication entre les citoyens et leur municipalité. D’abord ils ont un service de prises d’appels municipaux permettant au résident de joindre rapidement et efficacement sa municipalité sur des heures étendues de service. Puis, un système de gestion des requêtes et des plaintes. Ainsi qu’un logiciel d’alertes et de notifications de masses pour que les municipalités puissent mieux protéger leurs habitants.

Le plus de cet organisme est son système de relève en cas de panne ou de problème majeur au sein de ces locaux. Cela permet d’assurer le bon fonctionnement du logiciel en tout temps et en toute circonstance.

PHOTO (de gauche à droite) : Sylvain Veilleux, directeur de la sécurité incendie de la ville, Thomas Veilleux, directeur du service de l'informatique, Frédéric Morin, chef du service de la sécurité incendie, Claude Morin, maire de Saint-Georges et Marie-Andrée Giroux, directrice principale de Citam.