Nouvelles installations au parc du Détroit de la Chaudière

Les récentes améliorations apportées au parc du Détroit de la Chaudière permettent désormais de considérer cet endroit comme un joyau de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Mardi dernier, les citoyens et citoyennes étaient invités à découvrir ses installations lors d’un événement qui avait aussi pour but de souligner le début de l’automne.

L’aménagement d’espaces de stationnement et d’un relais d’informations touristiques a récemment été complété.

« Sans aucun doute, le parc du Détroit de la Chaudière fait maintenant partie des joyaux de notre municipalité. Nous sommes fiers qu’il soit également considéré comme la porte d’entrée de la Route de la Beauce. C’est avec plaisir que nous le ferons découvrir aux touristes de partout au Québec et même d’ailleurs », a affirmé le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais.

La directrice du développement touristique de Destination Beauce, Marie-Émilie Slater Grenon, a également pris la parole. « Pour Destination Beauce, le parc du Détroit est une porte d’accès aux 140 km de la Route de la Beauce qui, elle, relie Saint-Lambert-de-Lauzon à Saint-Gédéon! La beauté des lieux donne le ton au reste du circuit et, grâce à l’installation d’un relais d’information touristique, citoyens et touristes ont aussi l’occasion d’en apprendre davantage concernant l’éventail riche de l’offre touristique de la région. »

Depuis 2017, près de 65 000 $ ont été investis par la Municipalité dans les projets d'aménagements du parc.

Les détails du nouveau concours photo de Saint-Lambert-de-Lauzon, organisé en collaboration avec la Fruitière Laliberté, ont par ailleurs été dévoilés lors de l’événement de mardi. Celui-ci amènera les résidents et résidentes à photographier les plus beaux paysages de la municipalité.

Les Lambertins et Lambertines qui feront parvenir des photos à l’adresse [email protected] avant le 9 novembre, en précisant où et quand elles ont été prises, seront admissibles. Des coupons-cadeaux de 20 $, 30 $ et 50 $ utilisables à la Fruitière Laliberté en 2021 seront décernés.