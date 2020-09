45 élus municipaux ont visité quatre milieux humides et hydriques de Chaudière-Appalaches

Quelque 45 décideurs municipaux du territoire administratif de Chaudière-Appalaches ont participé dernièrement à la visite guidée de quatre milieux humides et hydriques, afin de pouvoir apprécier leur valeur pour la région et assurer leur préservation.

Ils ont ainsi exploré la forêt de la Seigneurie de Lotbinière, le marais de Montmagny, l’étang Stater (MRC des Appalaches) et le Domaine Taschereau - Parc nature (MRC de La Nouvelle-Beauce).

Les élus ont découvert des milieux humides et hydriques naturels et aménagés d’exception. Sur certains sites, les participants ont également pu constater quelques cas de dégradation de ces milieux, causés par des facteurs naturels ou anthropiques.

Les visites ont permis aux décideurs municipaux de se familiariser avec ces espaces et de mieux comprendre les enjeux liés à la préservation de leurs fonctions écologiques.

Selon Paul Vachon, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière Appalaches, le territoire « regorge d’endroits magnifiques à découvrir. Les milieux humides et hydriques sont une richesse pour notre région et la participation de nombreux décideurs aux visites guidées témoigne de l’intérêt des municipalités à préserver et à mettre en valeur notre patrimoine naturel. »

Au courant de la prochaine année, chacun des dix territoires de la Chaudière-Appalaches devra préparer son propre plan d’action dans le cadre de l’élaboration du Plan régional.

Les citoyens peuvent eux aussi contribuer à l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) en remplissant un sondage disponible sur le site www.prmhh-ca.info avant le 15 octobre. Les résultats du sondage serviront notamment à compléter le portrait environnemental du territoire, à fournir des données sur le diagnostic des milieux humides et hydriques ainsi qu’à connaître l’intérêt que portent les citoyens envers les milieux naturels.