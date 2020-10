Message test d'alerte CITAM aujourd'hui à 14 h

La Ville de Saint-Georges procédera au lancement d’un message test d’alerte et de notification de masse CITAM ce jeudi à 14 h.

Le message qui sera transmis par téléphone, par courriel et sur les médias sociaux sera le suivant :

« Ceci est un message test de Ville de Saint-Georges. Ce test du système d’alerte a pour but de vous donner un aperçu du type de message et du fonctionnement du système d’alerte CITAM que Ville de Saint-Georges utilisera en situation d’urgence. Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à vous rendre sur la page d’accueil du site Web de la Ville et à cliquer sur la case système d’alerte CITAM pour y ajouter les informations qui nous permettront de vous joindre par cellulaire, SMS et courriel. Car en situation d’urgence, chaque seconde compte! »

Le message SMS sera évidemment beaucoup plus court.

Ville de Saint-Georges rappelle aux personnes qui n’ont toujours pas pris le temps de s’inscrire de le faire dès que possible. Si vous avez des difficultés à vous inscrire, communiquez directement avec le Service de la sécurité incendie au 418 228-5555, poste 6429.

« Parce qu’en situation d’urgence, chaque seconde compte! » Claude Morin, maire de Saint-Georges.