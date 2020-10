Réfection du Pont Perreault: des plans et devis avant la fin de l'année

Voir la galerie de photos

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins devrait recevoir d'ici quelques semaines l'étude des plans et devis de réfection du pont couvert Perreault afin de lui permettre d'entreprendre les travaux de remise à niveau de l'ouvrage.

C'est du moins ce qu'a confirmé la mairesse de l'endroit, Lyne Bourque, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Fermé à tout passage depuis le 16 février 2018 par le ministère des Transports du Québec (MTQ), le pont, qui date de 1928, subit des dommages notamment parce que ses piliers sont de biais par rapport au courant de la rivière, ce qui fait travailler la structure. Le bois en bougeant provoque ainsi des bris.

Le contrat octroyé en juin dernier à la firme WSP, pour la conception des plans et devis, est estimé à 80 000 $. Il est financé à 80% par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le reste par la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins.

Les coûts de réparation des dommages et le rétablissement de la structure atteindront au bas mot les 2 M$, a indiqué la mairesse dont la municipalité est gestionnaire du pont. Elle espère que le tout sera complété d'ici la fin de 2021.

Le MTQ a confirmé une soutien de 500 000 $ alors que des démarches ont été entreprises auprès d'autres instances, notamment le ministère de la Culture, pour compléter le financement. Notre-Dame-des-Pins devra quand même investir au moins 10% des coûts de rénovation, ce qui veut dire un minimum de 200 000$.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec la mairesse Lyne Bourque.