Une pléiade d’activités de Noël virtuelles et extérieures à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges offrira une pléiade d’activités virtuelles et extérieures de Noël tout au cours du mois de décembre.

Spectacles, expositions, ateliers, contes, rallyes, patinage et concours se succéderont pour faire découvrir Noël sous un tout autre jour, a indiqué la directrice du Service des loisirs et de la culture, Carole Paquet, au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui à la salle Comrie du Centre Lacroix-Dutil et à laquelle participait aussi le maire, Claude Morin.

On a également produit un cahier spécial de Noël pour les enfants, qui peut être téléchargé et imprimé à partir du site Web de la Ville. Voici une liste des activités au programme:

Heure du conte

Le Service des loisirs et de la culture présentera chaque dimanche de décembre à 9 h 30 l’Heure du conte. La narratrice Valérie Salagé racontera chaque semaine un conte de Noël pour les enfants, dont « Wapi le wapiti et le Noël Kipik », « Défense de manger le Père Noël », « Vite, Père Noël » et « Casse-Noisette ».

Atelier « Take art »

Procurez-vous des ateliers pour apporter et réaliser à la maison. Take art vous offre trois ateliers, dont « Duo de coupes bonhomme de neige», « Boîte décorative pain d’épice » et « Assiette à hors d’œuvre pingouins ».

Pour y participer, vous devez vous inscrire en ligne d’ici le 6 décembre. À la fin de la période d’inscription, un courriel vous sera acheminé pour vous préciser comment prendre possession du matériel pour réaliser l’atelier.

Une vidéo sera également accessible afin de suivre les différentes étapes de réalisation. Pour valider le coût de chaque atelier (entre 20 et 25$), consultez l’ensemble de la programmation sur le site Web de Ville de Saint-Georges.

Spectacle pour enfants

Un spectacle virtuel pour enfants sera présenté du vendredi 18 décembre 18 h 30 au dimanche 20 décembre 18 h 30. La coquine Souris Bouquine prépare une surprise bien spéciale pour le père Noël. Une belle histoire, pour les petits et les grands, racontée par Estelle Farfadelle.

Expos-concerts virtuelles

Du 21 décembre au 4 janvier, visionnez les expos-concerts d’anges et de crèches « Si fragile » de la collection Hélène Paquet et Martial Drouin et « Les casse-noisettes à travers le temps » de la collection Martin Turcotte. Tournée par Nous.TV, vous pourrez découvrir sur la plateforme de votre choix, ces expositions sur la musique de Élizabeth Vachon violoniste, Noémie Vachon altiste et Bruce Gaulin pianiste.

Rallyes

Tout au cours du mois de décembre, vous pourrez participer à deux rallyes et ce quand bon vous semble. Le premier rallye se passe au parc Veilleux pour trouver 19 lutins alors que le second a été réalisé sur le sentier des Gorges au parc des Sept-Chutes et consiste à la recherche de 19 rébus.

Patinage libre de Noël

Du 15 au 22 décembre, des séances de patinage libre de Noël seront offertes au centre sportif Lacroix-Dutil. Vous pourrez alors patiner sous les lumières et la musique de Noël.

Cahier d’activités

Après son cahier d’activités d’Halloween, le Service des loisirs et de la culture récidive en offrant un cahier d’activités de Noël. Ce cahier, que vous pouvez télécharger, offre des coloriages, des idées de bricolage, des mots mystères, des mots croisés, des recettes et un calendrier de l’Avent, notamment. Le document imprimé est aussi disponible au centre culturel Marie-Fitzbach ainsi qu’au centre sportif Lacroix-Dutil

Concours Noël dans ma cité

Le concours Noël dans ma cité est de retour. Si les premières éditions du concours ont été axées sur les festivités de Noël, l’édition actuelle invitera les artistes à illustrer Ville de Saint-Georges en hiver. La date limite pour soumettre sa candidature est le 31 janvier prochain.

Pour ce qui est des sports extérieurs (centre de ski, pistes de ski de fond, patinoires extérieures), les lieux ouvriront dès que les conditions météorologiques en permettront la pratique. Il faudra aussi tenir compte des mesures sanitaires qui seront en vigueur au fur et à mesure de l'avancement de la saison.