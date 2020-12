Une féérie des Fêtes règnera sur Adstock

La communauté d’Adstock est affairée à installer la magie des Fêtes sur son territoire, tout en respectant les mesures de distanciation émises par la direction de la Santé publique du Québec.

Pour se faire, les citoyens et citoyennes ont été invités tôt à décorer leur résidence tandis que le Service des loisirs est en mode déploiement d’une panoplie d’activités.

Au cours des dernières semaines, les comités d’embellissement des secteurs de Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Daniel et Saint-Méthode ont mis la main à la pâte pour illuminer les périmètres urbains. Des lumières, des sapins, des couronnes et d’immenses boules de Noël font maintenant partie du décor adstockois de sorte que les couleurs d’automne ont fait place aux couleurs du temps des fêtes.

« Nous savons que la période des Fêtes sera très différente cette année. Nous reconnaissons que ce qui est demandé aux gens, ce sont des efforts et des privations que personne aurait pu s’imaginer dans une vie. Dans ce contexte de pandémie mondiale, nous voulions apporter une petite touche pour que les citoyens gardent espoir et confiance aux jours meilleurs. Nous sommes fiers de voir notre milieu se mobiliser ainsi et créer une belle ambiance à l’approche de Noël. », a déclaré le maire de la Municipalité d’Adstock, Pascal Binet, dans un communiqué de presse.

Le Service des loisirs a lancé depuis le 1er décembre les Défis de l’Avent qui consistent à découvrir, de façon virtuelle, les activités qui se cachent derrière chaque case. Au total, vingt-quatre défis sont proposés dont treize qui sont identifiés à l’aide d’une étoile. Ces défis permettront aux participants de mettre la main sur des indices afin de découvrir une expression de Noël et courir la chance de remporter un prix. Parmi les défis, le Service des loisirs invite les citoyens à remettre des denrées non périssables au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher, situé dans le secteur Saint-Méthode, pour les familles moins favorisées.

Parade de Noël

Un point tournant de ces activités sera la parade de Noël qui aura lieu le 12 décembre prochain sur tout le territoire d’Adstock. Les lutins seront accompagnés du Père Noël ainsi que de la Mère Noël et sillonneront les rues des différents secteurs avec la brigade des pompiers volontaires de la Municipalité. Le trajet sera connu via la page Facebook des loisirs.

Aucun repos sera permis pour le Père Noël, car il sera présent le lendemain, soit le 13 décembre, au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher pour patiner avec les enfants. Un chocolat chaud sera remis aux participants lors de leur sortie. Dans le but de respecter les mesures de distanciation, des blocs seront créés pendant l’après-midi pour permettre à 16 personnes de patiner à la fois avec le Père Noël.

Enfin, le Service des loisirs invite les citoyens à continuer à faire parvenir des photos de leur résidence décorée jusqu’au 18 décembre. Un vote populaire sera effectué du 19 au 28 décembre via la page Facebook des loisirs. Les propriétaires des maisons qui auront récolté le plus de « J’aime » mettront la main sur des cartes cadeaux provenant des commerçants locaux.