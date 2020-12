Saint-Joseph reçoit les honneurs des Forces armées canadiennes

C'est dans un climat de camaraderie que la ville de Saint-Joseph a reçu le lundi 7 décembre une mention élogieuse du commandant pour son support exceptionnel au Programme des cadets.

Le maire de Saint-Joseph, Pierre Gilbert, a reçu cette rare distinction au nom de la ville de la part du Lieutenant-colonel Steve Lessard, commandant de l’Unité régionale de soutien aux cadets de la région de l’Est.

Plusieurs membres du Programme des cadets étaient présents lors de cette cérémonie virtuelle ainsi que des acteurs du monde politique: le maire de Saint-Georges Claude Morin, le député de Beauce-Nord Luc Provençal et le préfet de la MRC Robert Cliche, aussi maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc.

Le maire de Saint-Joseph était visiblement touché par cet honneur. Celui-ci évoquait sa conviction de l'impact positif du corps des cadets sur la jeunesse beauceronne.

« C’est un apprentissage de la vie qui est extraordinaire. Les cadets développent des jeunes engagés qui prendront notre place un jour », commente Pierre Gilbert.

La mention se lit ainsi :

« Le Programme des cadets du Canada représenté par l’Unité régionale aux cadets de la région de l’Est souhaite rendre hommage à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour son engagement exceptionnel à l’escadron 881 depuis plusieurs années. L’engagement extraordinaire des membres actuels et passés du conseil municipal envers le développement de sa jeunesse et du succès dans la communauté de Saint-Joseph-de-Beauce est grandement apprécié et reconnu par tout le personnel et les cadets du Programme des cadets du Canada ».

Soulignons que Saint-Joseph est seulement la deuxième ville en Chaudière-Appalaches à recevoir ce prix après Saint-Georges en 2018. Les maires des deux villes, qui se connaissent depuis très longtemps, s'amusent également à entretenir une petite compétition dans un esprit de camaraderie entre les corps des cadets des deux municipalités.

Le lieutenant-colonel Lessard a d'ailleurs salué cette camaraderie qui illustre bien l'esprit des cadets.