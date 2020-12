Saint-Georges: hausse de 1,5% de la taxe foncière

Le conseil de Ville Saint-Georges a adopté ce soir un budget 2021 qui majore la taxe foncière générale de 1,5%, la faisant passer de 0,7400 $ à 0,7510 $ du 100 $ d'évaluation.

« C'est un des budgets qui a été le plus difficile à faire car on ne connaît l'avenir [avec la pandémie] », a fait remarquer le maire, Claude Morin, lors de la présentation des prévisions financières en huis clos avec les représentants de la presse régionale en début d'après-midi aujourd'hui.

Pour 2021, le budget total de Saint-Georges s'élève à 49 825 984 %, une hausse de 3,2% par rapport à l'an dernier. De ce montant, presque 725 000 $ iront e paiement comptant de certaines immobilisations et un peu plus de 600 000 $ à réduire la dette.

Par ailleurs, la majoration des dépenses de fonctionnement s'explique principalement par une augmentation de 5,4% de la quote-part à la Sûreté du Québec (7 406 000 $, soit 15% des dépenses municipales) et des frais versés à la Régie intermunicipale pour la collecte des ordures et le recyclage. Pour ce dernier point, la hausse est de 18,28% ou 420 298 $ en termes réels.

De même, la Ville de Saint-Georges anticipe une légère diminution des revenus en raison de la crise du coronavirus. Ainsi, les amendes affichent un manque à gagner de 102 000 $ avec l'année financière qui se termine.

Ainsi, pour une maison moyenne évaluée à 190 000 $, le compte de taxes augmentera de 8 $ (+0,37%) pour les secteurs desservis et de 23 $ (+1,28%) pour les secteurs non desservis. Pour le secteur Saint-Jean-de-la-Lande desservi, ce sera toutefois une diminution de 34$, soit -1,19%.

Programme triennal d’immobilisations

En 2021, le programme triennal d’immobilisations prévoit des dépenses de 9,9 M$ pour des prolongements, des branchements et des réfections du réseau d’aqueduc et d’égout, de même qu'un paiement de 4 275 M$ pour finir de payer la nouvelle caserne incendie.

De plus, elle prévoit des dépenses de 3,75 M$ pour le complexe multisport et de soccer, dont 1 M$ pour la réalisation des plans et devis du complexe de soccer.

Pour 2022 et 2023, les projets devraient demander des déboursés de plus de 90 M $.

Afin de financer les différents projets, Saint-Georges utilisera tout près de 6,8 M$ du Fonds réservé pour les grands projets, ainsi que 2,9 M$ provenant de ses surplus.

À noter que la Ville prévoit aussi recevoir 5,8 M$ en subventions et emprunter 4,3 M$.

Pour le maire Morin, il s'agissait du 8e budget de son administration municipale. Et pour le greffier, Jean McCullough, son dernier lui qui prend sa retraite après 35 années de services au sein de la Ville de Saint-Georges.