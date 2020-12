Courcelles en Beauce: le dossier progresse bien, dit le maire Bélanger

Voir la galerie de photos

Avec l'appui des deux MRC impliquées pour qu'une étude d'impact soit réalisée, la municipalité de Courcelles est en voit d'acheminer une demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour que cette étude sur l'adhésion à la MRC Beauce-Sartigan soit entreprise.

Au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, le maire de Courcelles, Francis Bélanger, a indiqué que le dossier progressait bien et qu'il avait une excellente collaboration avec les élus municipaux, tant du Granit que de Beauce-Sartigan.

Il s'agit d'une troisième démarche du genre, entreprise par le conseil municipal, depuis les années 1990.

À cheval entre la Beauce et l'Estrie, et située à égale distance de trois centres urbains d'importance (Saint-Georges, Thetford-Mines et Lac-Mégantic), la municipalité de Courcelles se trouve officiellement dans la MRC du Granit qui elle, fait partie de la région administrative de l'Estrie.

Par contre, la petite localité de 800 habitants, en grande partie formée de personnes âgées, se trouve dans la circonscription de Beauce-Sud et voit son réseau d'écoles administré par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, du moins, à partir du secondaire. De même, certains services sont inter-municipaux, comme les incendies et le sauvetage, avec Saint-Évariste, Saint-Hilaire-de-Dorsett et La Guadeloupe, toutes des localités en Beauce.

« Il faut dire que notre coeur est beaucoup en Beauce «, de signaler le maire qui est en poste depuis trois ans.

L' étude d'impact, qui sera menée par le ministère des Affaires municipales, devrait prendre de huit à neuf mois, si bien qu'un éventuel accueil de Courcelles au pays des Jarrets Noirs ne pourrait se faire avant 2022. « On veut faire les choses correctement et ne rien précipiter », a fait remarquer Francis Bélanger.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le maire de Courcelles.