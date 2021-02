Prix d’excellence pour la bibliothèque de Notre-Dame-des-Pins

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins vient de recevoir un prix du Réseau biblio CNCA pour l’aménagement de sa bibliothèque Le Signet.

En effet, lors de son déménagement en 2019, la bibliothèque s’est refait une beauté. Les locaux, désormais annexés à l’école primaire l’Éco-Pin, sont accessibles à une plus vaste clientèle et les heures d’ouverture ont été élargies.

Par cette reconnaissance, le Réseau biblio souhaite honorer les municipalités qui ont déployé des efforts remarquables pour l’amélioration de leur bibliothèque publique. Dans le cas de Notre-Dame-des-Pins, la nouvelle infrastructure est remarquablement lumineuse avec un espace vaste et aéré, garantissant ainsi une expérience fort agréable aux lecteurs qui le visite. Ce sont près de 2 300 citoyens de Saint-Simon-les-Mines et Notre-Dame-des-Pins qui profitent de cet espace culturel au quotidien.

Une aire d’animation prévue à même la bibliothèque permet à la Municipalité de multiplier les activités culturelles. Ces moments, à la fois ludiques et créatifs, permettent d’augmenter significativement la clientèle de la bibliothèque et en démocratisent l’accès. Ainsi, un maximum de personnes peut s’initier à la lecture et profiter de ses bienfaits reconnus: réduction du stress, bienfaits sur le sommeil, amélioration des capacités du cerveau, meilleure compréhension et gestion des émotions, plus grande créativité.

En plus d’un accès gratuit à internet, les membres peuvent profiter d’une salle de réunion, de coins lecture, de tables de consultation. Les expositions temporaires affichées rendent l’endroit chaleureux, en plus d’offrir une vitrine intéressante aux artistes en arts visuels de la région.

La mairesse de la Municipalité, Lyne Bourque, est une bénévole de longue date à la bibliothèque, et une lectrice assidue. Émue du prix reçu, cette dernière a confié, par voie de communiqué de presse, que sans l’apport exceptionnel des bénévoles, ce projet n’aurait jamais pu voir le jour.

« Les bénévoles sont au cœur du fonctionnement et du développement de la bibliothèque. Je suis fière que celle-ci soit désormais à l’image des bénévoles qui s’y investissent: chaleureuse et accueillante. Je désire également souligner le dévouement sans pareil de Lyette Roy, notre responsable bénévole, qui a su chapeauter ce projet avec rigueur et enthousiasme. »

En raison de la pandémie, l’accès à la bibliothèque est temporairement restreint. Les amateurs de lecture peuvent quand même louer des livres, en les réservant par courriel électronique, au plus tard le jeudi de chaque semaine. Pour plus d’informations sur cette procédure, consultez la page facebook de la bibliothèque Le Signet.