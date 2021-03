Piste cyclable du centre de la Beauce: le développement se poursuit

La MRC Robert-Cliche a présenté les plus récents développements quant à l’avancement des travaux de la piste cyclable sur son territoire.

Ainsi, dans le cadre de la Phase III totalisant huit kilomètres, un appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines pour réaliser, dès cet été, les travaux de finition et le pavage de la piste cyclable sur une distance d’environ 4 km, soit de l’extrémité sud de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce (Pétro-Canada) jusqu’aux abords de la rivière Calway.

Il faudra toutefois patienter encore avant de compléter le tronçon entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce, car des défis persistent (géographiquement, du sud au nord), tels que :

- Glissement de terrain dans le secteur des Rapides du Diable à Beauceville : analyses complétées, estimation et répartition des coûts en cours ;

- Traverse Route 173 au sud de Beauceville : un tunnel est prévu et un appel d’offres est en cours pour le choix des professionnels

- Traverse Route 173 au nord de Beauceville : elle sera aménagée où se trouvait le passage à niveau (près de Beauce Auto) et la sécurité sera assurée par l’installation de feux de circulation, conception des plans et devis en cours ;

- Rivières sans nom et des Plante : les ponts verront leur tablier réparé et maintenu à leur position actuelle, sans rehaussement ;

- Rivière Calway : une passerelle de près de 1M$ sera construite où se trouvait le pont ferroviaire, les plans, devis et autorisations environnementales sont en préparation.

« Comme vous le constatez, il demeure des étapes assez importantes à régler. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est plus un problème d’argent, avec la subvention de 3M$ confirmée par Québec l’an dernier ainsi qu’avec la campagne de financement ayant recueilli environ 1M$. Tout ce qui doit être fait l’est actuellement – si tout va comme prévu, on circulera sur notre piste cyclable vers l’automne 2022. Avant tout, on veut que notre infrastructure soit durable et sécuritaire », a souligné le préfet Jonathan V. Bolduc.