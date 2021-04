Beauceville est satisfaite des mesures d’atténuation mises en place depuis 2020

La Ville de Beauceville vient de dresser son bilan de la récente crue printanière et estime que les diverses mesures d’atténuation, adoptées depuis 2020, ont donné résultats positifs.

Dame Nature a été plus clémente cet hiver et lors de la période de fonte. Le plus haut niveau atteint n’a été que de 149,728 m (seuil inondation mineure à 150,800 m pour Beauceville), sans jamais dépasser le seuil de surveillance. De plus, la Ville compte ne centaine de portes en moins avec la démolition des propirétés dans la Zone d'intervention spéciale (ZIS).

« Nous avons déployé les ressources requises de notre organisation municipale de sécurité civile surtout lors de la formation de l’embâcle située à sortie nord du centre-ville. Nos équipe impliquées avaient la mission de surveiller la situation de près et d’être en mesure d’intervenir auprès de notre population advenant une hausse rapide du niveau. Les abonnés au Système de surveillance de la rivière Chaudière et à notre page Facebook auront d’ailleurs pu constater la circulation des avis préventifs », a mentionné Serge Vallée, directeur général et coordonnateur de la sécurité civile, par voie de communiqué de presse

Mesures d’atténuation

L’installation de l’estacade nord (en aval des Rapides-du-Diable, située à peu près à la hauteur des locaux de la SPA Beauce-Etchemin) et les travaux de fragilisation du couvert de glace sur 8,2 km par la pelle amphibie auront facilité le déplacement des glaces, évaluent les autorités municipales.

Plus spécifiquement, les travaux de la pelle amphibie auront permis la libération partielle de glaces dans le secteur du Rocher (sortie nord) et le déplacement plus hâtif des glaces au centre-ville, amoindrissant ainsi l’impact de l’arrivée du «train de glaces» provenant du sud (amont).

« Notons que cette année, nous avons pu effectuer 2,6 km de plus pour les travaux de fragilisation du couvert de glace, le tout principalement dû à l’état de ce dernier (moins épais et glace plus franche, sans frasil ou multiples couches) », de faire remarquer à son tour Daniel Fortin, directeur du service de sécurité incendie aussi responsable de la réalisation des travaux sur le couvert de glace.

L’autre mesure était l’installation de blocs de type Jersey dans certains secteurs du centre-ville qui auraient servi à limiter les dommages causés par les glaces.

Travaux dans la rivière

Forte d'un certificat d’autorisation, la Ville de Beauceville effectuera cet été des travaux dans la rivière qui consisteront à retirer les vestiges d’anciens batardeaux dans certains secteurs sur notre territoire.

« Nous sommes satisfaits que cette autre mesure d’atténuation ait été considérée par le gouvernement puisque ces anciens batardeaux ont un rôle dans l’effet de retenir les glaces, d’en limiter le déplacement », précise le maire, François Veilleux, fier des nombreux efforts accomplis depuis 2019 dans le dossier de la prévention des inondations.

« Je souligne aussi l’importance du travail des membres de notre organisation municipale de sécurité civile et la collaboration des citoyens et entreprises dans leur mesures préparatoires et préventives. Nous nous faisons un devoir chaque année et depuis longtemps de bien informer notre population avec la distribution d’informations essentielles permettant aux gens de bien se préparer », rappelle le maire.

La Ville de Beauceville compte reconduire ses actions préventives, maintenir ses mesures d’atténuation et rappelle à sa population qu’il est important de bien se préparer pour faire face à tout genre de sinistre et non seulement aux possibles inondations.