Surplus de 7,7 M$ à Saint-Georges: entrevue avec le maire Claude Morin

La Ville de Saint-Georges a terminé son exercice financier du 31 décembre 2020 avec un excédent des revenus sur les dépenses de 7 727 606 $, a-t-on appris lors de la séance du conseil municipal tenue hier soir.

Et le maire Claude Morin était bien content d'en parler lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com. « L'un des points positifs avec un surplus est que cela permet de maintenir le taux de taxes en bas du niveau d'inflation « a-t-il indiqué d'entrée de jeu.

Ce surplus s'explique en partie par la pandémie de la COVID-19, qui a entraîné des dépenses moindres dans plusieurs secteurs de la municipalité, et un soutien financier d'urgence des autres paliers de gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus, de dire le maire. De même, certains projets ont coûté moins que prévu. « En plus de notre gestion serrée des dépenses. »

Ainsi, en 2020, les revenus de la Ville se sont élevés à 51 390 633 $ alors que les prévisions étaient de l’ordre de 47 900 552 $, ce qui a permis de générer un surplus de 3 490 081 $. Les principales variations se situent au niveau des taxes et compensations tenant lieu de taxes pour un total de 1,7 M$ et des revenus de subventions pour 1,8 M$.

Quant aux dépenses, Saint-Georges a engagé des sommes de 43 663 027 $ alors qu'elle en avait prévu pour 47 900 552 $ au budget, soit une baisse de 4 237 525 $. Cette diminution est due, entre autres, à des économies au niveau des salaires et charges sociales et d’activités annulées suite à la COVID, à moins d’immobilisations à même le budget de fonctionnement et des intérêts moindres sur la dette à long terme.

Cet excédent de 7,7 M$ fait en sorte que la Ville a un solde de surplus libre et de fonds réservés de 20,8 M$.

Une année active

La pandémie n'a pas empêché Saint-Georges d'aller de l'avant avec des projets d'immobilisations d'importance, rappelle Claude Morin.

Parmi les principaux, on retrouve la construction de la caserne incendie (5 830 000$), dont le maire voudrait qu'elle puisse être officiellement inaugurée à la Fête du travail; des travaux de voirie, d'aqueduc et et d'égout (nouveaux prolongements et réfections) qui ont demandé des déboursés de 14 120 000 $; l'aménagement de Espace Carpe Diem (4 056 000 $); l'agrandissement du pavillon Alfred-Leblond (990 000 $); et l'installation des jeux d’eau au parc de l’Érablière ainsi que la construction du bâtiment de service au parc Poulin (527 000 $).

L'entrevue a également permis de traiter de plusieurs autres dossiers d'importance comme l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux, le projet de soccerplexe et aussi la construction d'un 2e pont.

Par ailleurs, Claude Morin n'a pas confirmé officiellement s'il allait solliciter un nouveau mandat, en vue du scrutin municipal du 7 novembre prochain. « Au mois de juin, au plus tard, je devrais être en mesure d'annoncer si oui ou non j'y vais mais il y a plus de mais à ce stade-ci, il y a plus de chances que j'y ailler pour l'instant », a-t-il laissé entendre.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le maire de Saint-Georges, Claude Morin.